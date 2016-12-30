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Kalleşler bunu da yaptı… Bakın camide ne bulundu!

Siirt'te bir köy camisinde yapılan aramada üzerinde terör örgütü YPG bayrağıyla örtülü tabut bulundu.

Kalleşler bunu da yaptı… Bakın camide ne bulundu!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 02:09
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Siirt'te düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında 2 köy muhtar, 1 köy imamının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan ve Pervari ilçeleri ile bağlı köylerinde 19 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendiği, aralarında 2 köy muhtarı ve bir köy imamının bulunduğu Şirvan ilçesinde 11, Pervari ilçesinde 7 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

YPG BAYRAĞIYLA TABUT BULUNDU

Açıklamada firari olan 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı, gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye yakalandığını, ayrıca Pervari ilçesine bağlı bir köy camisinde yapılan aramada, üzerinde terör örgütü YPG bayrağıyla örtülü tabut bulunduğu açıklandı.

Şirvan ve Pervari Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

 
Etiketlerypgterör örgütüsiirtcamipkk
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