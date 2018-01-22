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Kalleş PKK'nın sivil yalanı

Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:51
Kalleş PKK'nın sivil yalanı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne ait barınak ve sığınakları vurmasının ardından örgütün Afrin'deki üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdi.

"TÜRKİYE SİVİLLERİ VURUYOR" YALANI

Bu sayede, sosyal medyada PKK sevicilere malzeme çıkacak ve "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla gündemi değiştirmeye çalışacaklardı.

TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.

 

 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:51
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