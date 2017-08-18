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Kalleş ‘haber’ sitesi ‘şehit’ diyemedi! PKK’ya ise…

Gayrı milli medyanın alçaklıklar artarak sürüyor. Son olarak Hatay’da meydana gelen alçak terör saldırısına şehit olan astsubay için ‘solhaber’ isimli site ‘Şehit’ diyemedi. Aynı kalleşler PKK için de terör örgütü ifadesini kullanamadı.

18 Ağustos 2017 Cuma 00:13
Kalleş ‘haber’ sitesi ‘şehit’ diyemedi! PKK’ya ise…

Türkiye’nin terör ile mücadelesi özellikle 15 Temmuz süreci ile birlikte hız kazandı. Çok sayıda terör örgütüne karşı mücadele veren güvenlik güçlerimizden zaman zaman üzücü haberler de geliyor. Son olarak Hatay’da PKK’lı kalleş teröristler ile çatışmaya giren bir astsubayımız şehit düştü.

Bu olayı haberleştiren ‘Solhaber’ isimli kalleş site, çatışmada şehit olan astsubayımız için ‘şehit’ ifadesini kullanmadı. Bunun yanı sıra aynı kalleşler bölücü terör örgütü PKK için ‘Terör örgütü’ ifadesini kullanmadı.

Terör örgütüne bir çok örneği ile alenen destek veren bu sitenin yayınlarına rahatça devam etmesi kamuoyunun tepkisini toplarken, yetkililerin en azından bu haber için işlem başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

 

İşte o skandal ifadeler:

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 00:13
  1. sol haber
  2. pkk
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