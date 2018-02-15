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Kalkınma yardımları üreticiyi umutlandırdı

Hükümetin 252 milyon euroluk kırsal kalkınma yardımı konusunda attığı adım, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yapanlar için umut oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:37
Kalkınma yardımları üreticiyi umutlandırdı

Kırsal kalkınma adına et ile süt sektörlerine 164,7 milyon euro teşvik, meyve ve sebze üreticilerine de 87,2 milyon euro hibe verilecek. Toplamı 252 milyon euroyu bulan bu teşvik ve hibeler üreticileri mutlu etti. Kalkınma yardımlarını olumlu karşılayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

TEŞVİKLER ARTMALI

Anadolu illerinin önemli bölümünün göç verdiğinden şikâyet eden Bayraktar, şu görüşleri paylaştı: “Köyler ve beldeler boşalmamalı. Bunun için kırsal kalkınma ele alınmalı, yatırımlara önem verilmeli. Kırsal korunmalı. Tarımdan kopan aileler köylerini ve beldelerini terk etmemeli. Tarımdan 6 milyon aile geçiniyor. Üretim gibi ihracatta da önemli rolü olan bu sektöre verilen teşvikler artmalı.”

YERLİ ÜRETİME ODAKLANILMALI

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan da, teşviklerin ithalat değil, üretimi arttırması gerektiğini belirtti. Yücesan, “Teşvikler muhakkak ve muhakkak yerli üretimin önünü açmalı, et fiyatlarında artışlara imkân vermemeli” temennilerinde bulundu. Yücesan, şöyle devam etti: “Et üreticileri ‘aman daha çok teşvik alalım’ derdinde değiller, doğru projeden ve yönetimden yanalar. Böyle bir adım ülkenin lehine olur. Ama yanlış projede ve yönetimde ısrar edilirse milyarlar heba olur, ülkemiz zarar görür.”

YARDIMLAR ÜRETİMİ VE TALEBİ ARTTIRIR

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Koç ise tavuk üretimi ile ilgili yardımlardan 3 şehrin yararlanacağına işaret etti. Koç, “Yardımlar daha çok şehre sunulsa üretim ve talep daha da belirgin şekilde artardı” ifadesini kullandı.

BİNALAR YENİLENEBİLMELİ

Koç, şu anda atıl kümeslerin adedinin arttığından yakındı. Bu konuda ilgili mercileri önlem almaya davet eden Koç, ilaveten “Tavuk yetiştiricilerinin binalarını ve makinelerini yenilemelerinin önü açılmalı” çağrısını yaptı.

HANGİ SEKTÖR TEŞVİK ALACAK?

164,7 milyon euro teşviği alacak sektörler şöyle:

-Beyaz et

-Kırmızı et 

-Süt ve süt ürünleri

-Yumurta

HİBE SUNULACAK YATIRIMLAR?

87,2 milyon Euroluk hibe ise önemli yatırımlara kanalize edilecek. Bu yatırımlar şöyle:

-Tarım

-Arıcılık

-Su ürünleri

-Rekreasyon

-Zanaatkârlık

-Makine

-Yenilenebilir enerji

İŞTE O İLLER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dağıtılacak olan hibeden 42 il yararlanacak. İşte bu iller: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:37
  1. Afyonkarahisar
  2. Ağrı
  3. Aksaray
  4. Amasya
  5. Ankara
  6. Ardahan
  7. Aydın
  8. Balıkesir
  9. Burdur
  10. Bursa
  11. Çanakkale
  12. Çankırı
  13. Çorum
  14. Denizli
  15. Diyarbakır
  16. Elazığ
  17. Erzincan
  18. Erzurum
  19. Giresun
  20. Hatay
  21. Isparta
  22. Kahramanmaraş
  23. Karaman
  24. Kars
  25. Kastamonu
  26. Konya
  27. Kütahya
  28. Malatya
  29. Manisa
  30. Mardin
  31. Mersin
  32. Muş
  33. Nevşehir
  34. Ordu
  35. Samsun
  36. Sivas
  37. Şanlıurfa
  38. Tokat
  39. Trabzon
  40. Uşak
  41. Van
  42. Yozgat
  43. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar

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