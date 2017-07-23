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Kalkanlı’nın yolları yenilendi

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kalkanlı Mahallesi’nde yol ve kilittaş çalışması yaptı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:34
Kalkanlı’nın yolları yenilendi

Odunpazarı Belediyesi merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kalkanlı Mahallesi’nde yol ve kilittaş çalışması yapıldı. Mahalledeki köy içi yollar ve mezarlık yolunu yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 11 bin metreküp kilittaş döşedi. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kalkanlı Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda ayrıca cami çevresine beton dökerek kaldırım yenileme çalışması yaptı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:34
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