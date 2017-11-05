Kalın: Rusya, Suriye toplantısını erteledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kalın İdlib sonrası yeni bir operasyon olup olmayacağı sorusuna "Zaman zaman biz zaten sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. Güvenlik sözkonusu olduğunda kimseden izin almayız." şeklinde cevap verdi.

Kalın sözlerine şöyle devam etti;

" DEAŞ Batılı hedefleri de vuruyor Müslüman ülkeleri de vuruyor. DEAŞ son 3 yılda Müslüman ülkelere çok daha fazla zarar verdi. DEAŞ bugüne kadar çok daha fazla Müslüman insanı öldürdü. Ne zamanki Batılı hedefleri vurmaya başladı o zaman küresel acil konu gündemine geldi. Kandil'e yönelik olur Suriye'ye yönelik olur... Terörle mücadele yoğun çaba içerisinde olduk olacağız. ABD DEAŞ'la mücadele başlığı altında PYD ve YPG'ye muazzam bir alan açtı. Rakka'da kimlerin nelerle hangi flamalarla paçavralarla kutlama yaptığını açık şekilde gördük. Bize izah etmekte de zorlanıyorlar.

Tahran-Ankara arasında askeri anlaşma var mı?

İran bölgenin önemli ülkesi aynı zamanda güvenlik konularında beraber çalıştığımız bir ülke. Tahran'la trafik devam edecek. Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor yorumları yanlış.

Ankara Batı'dan uzaklaşıyor söylemi baskı için yapılıyor. Biz bunu NATO ittifakına alternatif olarak görmüyoruz.

RUSYA'NIN SURİYE TOPLANTISINA TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ DAVET ETMESİ

Bir tür emrivaki ile bunu ilan edildiğini duyduk. Kremlin bizimle temas etti bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Değiştirmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz. Rusya'nın bize söylediği toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği.