Kalın: İlişkilerin düzelmesi ABD’nin adımlarına bağlı

Kalın şöyle konuştu: “Suriye, Irak, terörle mücadele başta olmak üzere Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren temel konuları etraflı bir şekilde ele alacağız. Bu ziyaretler tabii önemli çünkü biz ABD ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır. PYD’ye verilen destek meselesini, Amerika’daki FETÖ yapılanması konusunu, Hakan Atilla, Halkbank davasını hepimiz biliyoruz. Bunlar Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen, zehirleyen ve müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar. Biz bunların bir an önce sona erdirilmesini ve ilişkilerimizin tekrar müttefiklik ilişkileri çerçevesinde, güven esasına dayalı bir zeminde ilerlemesini arzu ediyoruz.”



İSTİHBARAT BİLE VERMİYORLAR



Bunun için Amerikan yönetiminden birtakım somut beklentilerinin olduğunu vurgulayan Kalın, buna örnek olarak PKK terör örgütü ile mücadelede anlık istihbarat paylaşımı, operasyonların koordinasyonu ve diğer konuları gösterdi. Kalın, “Fakat maalesef bugüne kadar bu son derece açık ve net olan mevzuda bile biz çok somut, elle tutulur, sahaya yansıyan adımlar maalesef şu ana kadar görmedik” dedi.