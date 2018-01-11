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Kaliforniya'da sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:32
Kaliforniya'da sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Şiddetli yağışların çamur seline neden olduğu eyaletin güneyinde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Santa Barbara Bölge Şerifi Bill Brown, yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini, 28 kişinin yaralandığını bildirdi.

Brown, kayıp 13 kişinin aranmasına ise devam edildiğini belirtti.

Öte yandan, çamur seli altında kalan 100'den fazla evin yıkıldığı bölgede, çoğunlukla ünlülerin yaşadığı Montecito semtinde aralarında ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'in konutunun da olduğu 300 ev hasar gördü.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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