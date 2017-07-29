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Kaliforniya’da uçak otoyola düştü

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nin Santa Ana şehrinde küçük bir uçak otoyola düştü.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:57
Kaliforniya’da uçak otoyola düştü

Kaliforniya’nın Santa Ana şehrinde Cessna 310 tipi küçük ikiz motorlu bir uçak otoyola düştü. Alev topuna dönen uçağın pilotu Francis Pisano ve yanında bulunan eşi Janan kazadan sağ kurtuldu. Amerikan Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu’nun raporuna göre uçağın motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ve otobana düştüğü ortaya çıktı. Yetkililer otoyolda en az 4 aracın zarar gördüğünü belirterek sürücülerin yaralanmadığını açıkladı.

Öte yandan o anlar John Wayne Havaalanının güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:57
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