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Kalede fotoğraf için poz veriyordu..

Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
Kalede fotoğraf için poz veriyordu..

Şanlıurfa'da tarihi Urfa Kalesi'nde manzara fotoğrafı için poz veren 26 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Dağ, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi'ndeki Çift Mağaralar Mevkii'nde meydana geldi. Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa'ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş, çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi. Halil Dağ, kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirince 20 metreden kalenin yamacına düştü.

Dağ'ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi.  İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ'ı, ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın cesedi, otopsi için morga konuldu.

 

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
  1. Şanlıurfa
  2. Halil Dağ
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