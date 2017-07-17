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Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan tutuklandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:24
Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan tutuklandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi.

Mahkemece, Bahadır ile 3 zanlı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:24
  1. Kastamonu
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Kastamonuspor
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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