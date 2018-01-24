Kale üniversite binası yeni döneme yetişecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale ilçesini ziyaret ederek AK Parti Kale İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Kale ziyaretinde hayırsever işadamı Mustafa Üstek'in kaba inşaatını tamamladığı Kale üniversite binasını da inceleyen Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada Kale ilçesinin öğrenim gören mevcut öğrencilerin yanı sıra çok sayıda üniversite öğrencisine de yetebilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Başkan Zolan, “Kale’de yüksekokulların yanı sıra değişik okulların da olmasını istiyoruz. Şu anda yapımı devam eden yüksekokul inşaatımızı hayırsever Mustafa Üstek Bey bir aşamaya kadar getirmiştir. Biz de Kale halkının talebi üzerine, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yeni bir yüksekokul açılması konusunda inşaatın geri kalan kısmını tamamlayacağız. Halkımız bizden istedi, biz de bunu tamamlamakla yükümlüyüz. Kale’nin hizmetindeyiz, hizmetkarıyız. Kale’nin yarını bugünden daha güzel olacak, Şimdiden halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Kale'ye bir de arıtma tesisi müjdesi

Kale'de alt yapı, üst yapı, kilit parke taşı gibi birçok yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, "Kale ilçemizin bir arıtma tesisine ihtiyacı var. Yerini kamulaştırdık ve buraya bir arıtma tesisi yapacağız. Denizlimizde 622 mahalle 19 ilçemiz var. Çok şükür bugünlere geldiğimizde çok acil sorunları çözdük. Hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerimizde ne ihtiyaç varsa yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Osman Zolan'a teşekkür

Hayırsever işadamı ve Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek ise, “Söz verdiğimiz üzere inşaatımızın kaba inşaatını bitirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Başkanımız Osman Zolan Bey'in takdiriyle Büyükşehir Belediyesi geri kalan kısmını tamamlayacak” diye konuştu. AK Parti Kale İlçe Başkanı Yılmaz Baylavlı ise, Kale ziyareti için Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Bu ziyaret benim için bir milattır" dedi. Kale Üniversitesi inşaatının yakın bir tarihte başlayacağını kaydeden Baylavlı, "Bu konuda inşallah önümüzdeki dönemde büyük bir yol alınmış olacak. Ben ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı Başkanımız Osman Zolan'a canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.