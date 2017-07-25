Kale Camii’nden yeniden ezan sesi yükselecek
Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, 57 yıldır ibadet yapılamayan Bodrum Kale Camii’nin yeniden ibadete açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.25 Temmuz 2017 Salı 08:10
Karabayram, Bodrum Kalesi’ndeki şapelin 1523 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından camiye dönüştürüldüğünü anımsattı.
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Bodrum Kale Camii’nin, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e bizzat çivi çaktırılarak ibatede kapattırıldığını ileri süren Karabayram, camide önümüzdeki günlerde yeniden ezan sesi yükseleceğini vurguladı. Caminin yeniden ibadete açılması için eski Kültür ve Turizm Bakanları Ömer Çelik ile Nabi Avcı’nın büyük çaba gösterdiğini ifade eden Karabayram, bakanlığa yeni atanan Numan Kurtulmuş’un da konuyla yakından ilgilendiğini aktardı. Karabayram, “İnanıyorum ki Kanuni'nin kaleyi fethettiği gün eda ettiği namazı, inşallah Cumhurbaşkanımız yeniden sağlayacaktır” dedi.