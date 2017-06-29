Kaldırımları işgal edenlere cezai işlem uygulanıyor

Kaldırım işgalini önlemek için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehrin, İstasyon, Hal, Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere tüm esnafları dolaşan Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dışarıda bulunan eşyalar için işyeri sahiplerine gerekli uyarıları yaparak uygulamaya uymayan esnaflara cezai işlemde bulundu. Ekipler işletmecilerin yanı sıra inşaat çalışmalarının yapıldığı bölgeleri de denetleyerek, kaldırımlara inşaat malzemesi bırakanları uyararak, malzemelerini kaldırtıyor. Kaldırım işgaline karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, işgalde ısrar eden esnafların yaya trafiğini engelleyerek vatandaşların alışveriş yapma olanağını ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Kaldırımları işgal eden esnafların ekipler tarafından uyarıldığını söyleyen Başkan Asya, uyarıları dikkate almayan esnaflara gerekli cezai müeyyideleri uyguladıklarını belirtti.

Başkan Asya, kaldırım işgaline karşı alınan şikâyetler doğrultusunda da çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, bu konuda esnafların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti. Kaldırımların yaya geçişi için kullanılması gerektiğini ve işgale izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Asya, “İşgal konusunda yoğun şikâyetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasından yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları her acıdan sıkıntıya sokuyor ve hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayan esnaflara cezai işlem uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Asya, açıklamasının sonunda, vatandaşların rahat bir şekilde kaldırımlarda hareket edebilmesini sağlayana kadar bu denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.