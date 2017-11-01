Kaldırımlara oturarak kitap okudular

Muş'ta, "Oku Muş" projesi kapsamında bir araya gelen yaklaşık 9 bin öğrenci, kaldırımlara oturarak kitap okudu. Bu kapsamda Karayolları Kavşağı'na gelen yaklaşık 9 bin öğrenci, belediye meydanına kadar olan 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak 3 saat kitap okudu. Etkinliğe bazı öğretmenler de katıldı.

Valilik, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde öğrencilerle kitap okuyan Vali Aziz Yıldırım, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Muş'ta öğrencilere kitap dağıttıklarını ve tavsiyelerinde bulunduklarını belirten Yıldırım, "Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Kitap okumak insanın kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır." dedi. AA