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Kaldırımlar yeniden renkleniyor

Kış ve yaz aylarındaki olumsuz hava koşullarından dolayı renk özeliğini kaybeden kaldırımlar taşları, Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeni boyasıyla eski görünümüne kavuşuyor.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:07
Kaldırımlar yeniden renkleniyor

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda kaldırım taşlarını boyama çalışmalarına başladı. Kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen kaldırım taşları Ümraniye Belediye ekipleri tarafından boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor. İlçe içi ulaşımında oldukça önemli bir yere sahip olan bu çalışmaların ise belirlenen cadde ve sokaklarda devam edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:07
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