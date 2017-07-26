Kaldırımlar yeniden renkleniyor

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda kaldırım taşlarını boyama çalışmalarına başladı. Kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen kaldırım taşları Ümraniye Belediye ekipleri tarafından boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor. İlçe içi ulaşımında oldukça önemli bir yere sahip olan bu çalışmaların ise belirlenen cadde ve sokaklarda devam edeceği belirtildi.