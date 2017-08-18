Kaldırım ve duvar örme çalışmaları devam ediyor

Sultanbeyli Belediyesi ilçenin genelinde durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 30 noktada süren kaldırım yenileme çalışmalarıyla birlikte 15 mahalleyi kapsayan duvar örme çalışmaları Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Bilgi Evi ve Kütüphane çalışmaları sürüyor

Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan Bağlar Cami’nin alt tarafına yapılacak olan bilgi evi ve kütüphane çalışmaları devam ederken yetkililer çalışmanın kısa bir sürede bitirileceğini ifade etti. İlçe insanının kullanımına açılacak kütüphane ve bilgi eviyle birlikte özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekân hayata geçmiş olacak.