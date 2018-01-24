Kalbine kebap şişi saplandı!

Brezilya'da yaşayan Marivaldo Jose Silva isimli çocuk merdivenin üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip merdivenin altında bulunan için dolu kebap şişi olan fıçı üzerine düştü. Şişlerden bir tanesi kalbine saplanıp göğsünden çıktı.



ŞİŞ, KALP KASLARI ARASINDA SIKIŞTI



11 yaşındaki çocuk ailesi tarafından hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk ameliyat için başka bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık dört saat süren ameliyatı yapan doktor Andrea Rolim, çocuğun kalbine saplanan şişin kalp atışı ile hareket ettiğin görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Doktor, şişin kalp kasları arasında sıkıştığı bu nedenle kalp atışı ile hareket ettiğin belirtti.



AİLESİ ŞİŞİ ÇEKSE ÖLECEKTİ



Doktor, kimsenin şişi çıkarmaya çalışmamasının çocuğun hayatını kurtardığını, ailesi veya sağlık konusunda bilgisi olmayan bir kişinin şişi çıkarmaya çalışması durumunda çocuğun kan kaybından ölebileceğini söyledi.



Doktor, daha önce böyle bir durumla karşılamadığını, çocuğun kurtuluşunun adeta bir mucize olduğunu söyledi.