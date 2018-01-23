“Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçik ile birlikte”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Zeytin Dalı Harekatı’nın terör örgütlerine karşı gerçekleştirildiğini anımsatarak, Afrin’deki Mehmetçik’e odaklandıklarını belirtti.

Demirtaş, “Ülkemizin bütünlüğüne gelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, birlik ve beraberliğimizi koruyarak mücadelemizi sürdürmeliyiz. Kalbimiz ve dualarımız, Afrin’de terör örgütlerine karşı yürütülen harekatta canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimiz ile birlikte. Zafer bizimle olsun.” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan kahraman askerlerin muvaffak olmasını temenni etti.

Operasyonun kayıpsız bir şekilde bitmesi dileğinde bulunan Yorgancılar, “Bazı çevrelerin ‘ekonomiyi etkiler’ diye bir eleştirisi var. Onlara tek cevabımız, önce vatan. Gün birlik beraberlik günüdür.” vurgusu yaptı.