Cloudflare

Kalaşnikofla yatakta yakalanan çete üyesi yine rahat durmadı

ADANA’da geçen yıl evinde yakalattığı kalaşnikofu "Anamdan daha çok seviyorum" diyen koltuk değnekli çete üyesi 36 yaşındaki Haşim Acar, trafikte yol verme yüzünden sürücüsü ile tartıştığı midibüse kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kalaşnikofla yatakta yakalanan çete üyesi yine rahat durmadı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 18:02
Bu haber 17.724 kez okundu

Merkez Seyhan İlçesi’nde 41 yaşındaki M.N.İ yönetimindeki özel halk midibüsü iddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen Haşim Acar ile 18 yaşındaki İbrahim Şen ve 15 yaşındaki A.T.’nin içinde bulunduğu otomobil sıkıştırdı. Otomobilin camını açan bedensel engelli Haşim Acar, sürücüye küfretmeye başladı. Midibüs sürücüsünün karşılık vermesi üzerine Acar, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla midibüse ateş açtı. Yolcular ve sürücü olayı yara almadan atlatırken, kurşunların isabet ettiği lastikler patladı.

Midibüs sürücüsü M.N.İ’nin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, Haşim Acar, İbrahim Şen ile A.T.’yi kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan Haşim Acar ile İbrahim Şen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, A.T. ise Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. Yağma Büro Amirliği’ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Haşim Acar, "Yeğenimi hastaneden aldım, eve gidiyorduk. Midibüs bizi sıkıştırdı, az kalsın yeğenim yaralanacaktı. Sinirlendim, durmasını söyledim, küfretti. Durmayıp, yoluna devam etti. Ben de silahı çıkarıp, lastiğine ateş açtım" dedi.

Geçtiğimiz yıl 13 Kasım’da Organize Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği silahlı çete operasyonunda da evinde kalaşnikof ile yakalanan ve silahı "Anamdan daha çok seviyorum. Bana da hiç ihanet etmedi" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Haşim Acar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Halen devam eden çete davasından 2 ay hapis yatıp tahliye edilen Acar, adliyeye götürülürken görüntü alan gazetecilere, "Artık kalaşnikofu bıraktım. Devlet baba izin vermiyor. Ben de tabanca taşımaya başladım. Maksadım, korkutmaktı, küfredince kendimi kaybettim"diye konuştu.

 
EtiketlerSeyhanMidibüs sürücüsüOrganize Büro Amirliği
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçtiUludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi geçti.

İstikameti şaşırdılar! Trafikte zor anlar yaşadılarİstikameti şaşırdılar! Trafikte zor anlar yaşadılar

Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tüneli’ne yönelince zor…

Emekli polis intihar ettiEmekli polis intihar etti

Edirne'de, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 41 yaşındaki Mehmet…

Konya'da tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladıKonya'da tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı

Konya'da yaklaşık 2 bin 100 tavuğun bulunduğu kümese giren tilki…

İstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandıİstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandı

İstanbul’da terör örgüt DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26…

Mersin'de 125 hayvan telef olduMersin'de 125 hayvan telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde kar nedeniyle 2 ağılın çatısının çökmesi sonucu…

İDO bazı seferlerini iptal ettiİDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal…

Manavgat’a 15 yıl sonra kar yağdıManavgat’a 15 yıl sonra kar yağdı

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Manavgat’ı da…

Şiddetli fırtına tır devirdiŞiddetli fırtına tır devirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle 2 tır devrildi, elektrik…