Kalaşnikofla yatakta yakalanan çete üyesi yine rahat durmadı

Merkez Seyhan İlçesi’nde 41 yaşındaki M.N.İ yönetimindeki özel halk midibüsü iddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen Haşim Acar ile 18 yaşındaki İbrahim Şen ve 15 yaşındaki A.T.’nin içinde bulunduğu otomobil sıkıştırdı. Otomobilin camını açan bedensel engelli Haşim Acar, sürücüye küfretmeye başladı. Midibüs sürücüsünün karşılık vermesi üzerine Acar, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla midibüse ateş açtı. Yolcular ve sürücü olayı yara almadan atlatırken, kurşunların isabet ettiği lastikler patladı.

Midibüs sürücüsü M.N.İ’nin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, Haşim Acar, İbrahim Şen ile A.T.’yi kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan Haşim Acar ile İbrahim Şen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, A.T. ise Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. Yağma Büro Amirliği’ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Haşim Acar, "Yeğenimi hastaneden aldım, eve gidiyorduk. Midibüs bizi sıkıştırdı, az kalsın yeğenim yaralanacaktı. Sinirlendim, durmasını söyledim, küfretti. Durmayıp, yoluna devam etti. Ben de silahı çıkarıp, lastiğine ateş açtım" dedi.

Geçtiğimiz yıl 13 Kasım’da Organize Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği silahlı çete operasyonunda da evinde kalaşnikof ile yakalanan ve silahı "Anamdan daha çok seviyorum. Bana da hiç ihanet etmedi" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Haşim Acar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Halen devam eden çete davasından 2 ay hapis yatıp tahliye edilen Acar, adliyeye götürülürken görüntü alan gazetecilere, "Artık kalaşnikofu bıraktım. Devlet baba izin vermiyor. Ben de tabanca taşımaya başladım. Maksadım, korkutmaktı, küfredince kendimi kaybettim"diye konuştu.