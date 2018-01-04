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Kalaşnikof mermisi bakın nasıl hasar veriyor

Silahların verdiği hasar üzerine çekim yapan ekip bu kez Kalaşnikof olarak bilinen AK-47'nin balistik jel ve et üzerindeki etkisini ağır çekimde görüntüledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 03:54
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 03:54
  1. Kalaşnikof
  2. Kalaşnikof mermisi
  3. bakın nasıl hasar veriyor
  4. Kalaşnikof mermisinin verdiği hasar
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