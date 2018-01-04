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Kalaşnikof mermisi bakın nasıl hasar veriyor
Silahların verdiği hasar üzerine çekim yapan ekip bu kez Kalaşnikof olarak bilinen AK-47'nin balistik jel ve et üzerindeki etkisini ağır çekimde görüntüledi.
04 Ocak 2018 Perşembe 03:54
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 03:54
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