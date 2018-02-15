Kalamış Yat Limanı için son teklif verme tarihi uzadı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihini uzattı.

ÖİB'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde 15/02/2018 olan son teklif verme tarihi 27/04/2018 olarak değiştirildi.