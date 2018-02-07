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Kalabalık emniyete geldi… Linç edilmek istendi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşine makasla saldıran 1 kişi çevrede bulunanlartarafından linç edilmek istendi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:15
Kalabalık emniyete geldi… Linç edilmek istendi!

Keşan'da, sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Kenan Kabayel'in (18) cenazesi için dün, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık bin kişi, uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Bu sırada emniyet önünde toplanan protestocular arasında bulunan H.A., 1 yıldır ayrı yaşadığı ve protestoya katıldığı için sinirlendiği eşi E.A.'ya makasla saldırdı.

Saldırıyı görenler H.A.'yı linç etmek istedi. Polis, H.A.'yı öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtarıp gözaltına aldı. H.A., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • SedaSeda1 sa önce
    Yani şimdi savcı kendi evlatlarının başına böyle bişi gelseydi bu adamı bırakırmıydı çok merak ediyorum.makas suç aleti değilmi.hani terlik suç aletiydi.şaşırdı savcılar iyice.ayrı kitaplar mi okuyor savcılar anlamadım....
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