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Kairos Saadet Zinciri Batıyor Mu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı yeni saadet zinciri Kairos’ta ödeme krizi çıktı.

Kairos Saadet Zinciri Batıyor Mu?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:03
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı yeni saadet zinciri Kairos’ta ödeme krizi çıktı.  Aylardır para alamayan çok sayıda üyenin battığı belirtildi.

Kişisel bilgisayarın hard diskindeki belli bir alanın kiralanması ve bu bölüme şirketlerin verilerinin depolanması mantığıyla çalıştığı ileri sürülen ve hakkında yeni bir saadet zinciri olduğu yönünde iddialar olan Kairos’ta üyeler, ödeme kriziyle karşılaştı. Türkiye’de üye sayısı 100 bini geçen ve vaat ettiği aylık kazanca göre 125 ila 2 bin 777 dolar ödenerek girilen sistemde üyeler, üye zincirine ekledikleri her bir halkadan da gelir kazanıyor. Türkiye’de 2015 yılından beri üye toplayan ve adını mitolojideki fırsat tanrısı “Kairos”tan alan Londra merkezli sisteme son 6 ayda 50 bine yakın kişi üye oldu.

ALT GRUP PARA ALAMIYOR

Habertürk'ün haberine göre, üyelerin ‘lider’ olarak tanımladıkları kişiler lüks arabalarla, yurtdışı seyahatlerinde ve umre turlarında pozlar verirken, para ödeyerek sisteme yeni giren üyeler vaat edilen kazancı alamamaktan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine sistemdeki liderler, mağdur üyelerden 25 Kasım’ı beklemelerini istedi. Verilen tarihte de sorun çözülmeyince bu kez, şirket yönetimiyle toplantı için Ukrayna’ya gidileceği açıklandı ancak buradan da çözüm çıkmadı. Habertürk’ün görüştüğü üyeler, aylardır ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını düşündüklerini iddia etti.

‘SON EMRİ UYGULUYORUZ’

Çok sayıda üye, sisteme girerken alınan banka kredileri nedeniyle yaşanılan mağduriyetlere dikkat çekti, bir grup üye ise hesaplarının herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldığını iddia etti. Liderler, üyelere önce ödeme sistemlerinde bir sorun olduğunu ardından da usulsüz üyelikler nedeniyle şirketin tüm üyelikler üzerinde inceleme başlattığını duyurdu. Bazı üyeler de, sistemdeki aktif hesaplarını vaat edilen kazancı alamadığı için sosyal medya aracılığıyla satışa çıkardı. Binlerce dolar ödeyerek sisteme giren ancak herhangi bir kazanç elde edemeyen Dilek A., “Bir belirsizlik var. Şirketin hiçbir açıklaması yok. Şu an çok büyük mağduriyet söz konusu. Biz şu an son emri uygulayıp bekliyoruz ama sonuç belli. Yakında ‘Büyük Kairos vurgunu’ diye duyarsınız” dedi.,

‘ÇÖZÜLDÜ’ DEDİ !

Sistemin Türkiye’deki liderlerinden D.F. de sorunun çözüldüğünü iddia etti. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İngiltere ticaret sicili kayıtlarına göre yalnızca ‘1’ personeli bulunan Kairos’la ilgili şikâyetler üzerine başlattığı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

 
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