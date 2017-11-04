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Kahvehanede silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:03
Kahvehanede silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 

Gölhisar Mahallesinde kahvehane işletmeciliği yapan Musa İ. (37) ile Mustafa Gülşen (29) arasında kahvehanede bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışma kavgaya dönüşünce Musa İ. yanındaki tabancayla Gülşen'e ateş etti. 

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi otopsi için Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa İ. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:03
  1. Aydın
  2. silahlı kavga
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