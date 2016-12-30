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Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde 15,6 oranında artış gösteriyor. Türkiye’de 2012-2013 döneminde kişi başına 595 gram olan kahve tüketimi, 2015-2016’da 920 grama ulaştı.

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 16:38
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Euromonitor tarafından 2013 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre dünyada en çok kahve tüketen ülke Finlandiya. Finlandiya'da kişi başına yıllık kahve tüketimi 9.6 kilogram olurken günlük kahve tüketimi de 2,64 bardak olarak gerçekleşti. İlk sıradaki Finlandiya'yı Norveç, Hollanda, Slovenya, Avusturya, Sırbistan, Danimarka, Almanya, Belçika ve Brezilya takip ediyor.

Türkiye'de kahve pazarı büyüyor

Türkiye, en çok kahve tüketen ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer almasa da yıldan yıla artan kahve tüketimi ile yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de yüzlerce yıldır günlük hayatın ve kültürün vazgeçilmez bir öğesi olan kahvenin son yıllarda marka yatırımı ve şubeleşme atağı ile hem tüketimi hem de pazar payı yükseliyor. Uluslararası kahve zincirlerinin Türkiye'ye yönelik yatırımları ve şubeleşme çalışmaları artıyor.

Türkiye'de 14 farklı ilde 60'dan fazla şubeye ulaşan ve dünyanın büyük kahve zincirlerinden biri olan Caribou Coffee, istikrarlı büyümesini 2017 yılında da sürdürmek istiyor. ABD'de, 1992'de kurulan ve dünya çapında 500'den fazla şubesi bulunan marka, 2018'e kadar yüzde 20 büyüme hedefliyor. Tüm kahveleri Yağmur Ormanları Sertifikasına sahip olan kahve firması da Yağmur Ormanları'nda üretim yapan anlaşmalı çiftçiler ile sürdürülebilir tarım gerçekleştiriliyor.

Türk halkı yeni kahve türlerine ilgi gösteriyor

Türkiye'de kahve tüketiminde büyük bir hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Caribou Coffee Ülke Müdürü Ayhan Kap, ''Kahve, yüzlerce yıldan bu yana Türkiye'de günlük hayatın ve kültürün vazgeçilmez bir parçası olarak kendine yer buluyor. Geçmiş zamanlarda kahve ile bağını sadece Türk kahvesi ile sınırlı tutan Türk halkı, son yıllarda yeni kahve türlerine ve kahve dükkanlarına daha fazla ilgi gösteriyor. Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kahve kültürü önemli bir gelişme kaydetti. Kahve tutkunları farklı şekilde hazırlanmış kahve çeşitlerini denemekten keyif alıyor. Türkiye'de kahve sektörünün genç nüfusun tüketim alışkanlıkları ile şekillendiğini ve geliştiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki kahve pazarına olan ilginin artmaya devam edeceğini ve sektörün daha fazla büyüyeceğini öngörüyoruz'' dedi.

Yağmur Ormanları sertifikalı kahveler

Kahve firmasının kendi özel blend kahve çekirdekleri uluslararası boyutta Yağmur Ormanları'ndaki sertifikalı çiftçiler tarafından yetiştirildiğini ve markanın dünya çapındaki şubelerine satıldığı bilgisini veren Müdür Kap, ''Tüm ürünlerde günlük süt kullanılıyor ve ürünlerin üçte biri gerçek çikolatayla yapılıyor. Yaz ve kış mevsimine uygun olarak dizayn edilen şubelerde bahçe alanlarına önem veriliyor. Herkesin ücretsiz yararlanabileceği ses sistemi, LCD'leri olan toplantı odaları, çocuklar ve engelliler için düşünülmüş tuvaletler her şubede bulunuyor'' şeklinde konuştu.

 
EtiketlerTürkiyeABDAlmanyaSırbistanBrezilyaAvusturyaBelçikaHollandaDanimarkaNorveçSlovenyaUlusFinlandiya
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