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Kahvaltıda et yenir mi?

Kurban Bayramı'nda alışkanlıklarımızın başında kurban etlerinin kesildikten hemen sonra kahvaltıda tüketmemiz gelir. Sabah kahvaltısında et yenir mi sizin için araştırdık.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
Kahvaltıda et yenir mi?

Kırmızı et, kolesterol içeriği yüksek olduğundan hazmı oldukça zor olan bir besindir.  Bu sebeple kırmızı et tüketiminin öğle yemeği saatlerinde yapmak ve kırmızı et tüketirken miktarına olabildiğince dikkat etmekte fayda var.

 Sabah kahvaltısında et yenir mi?​

Öğle öğününe başlarken hafif şeyler tüketmenizde fayda var. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı güne başlangıç için en sağlıklı ve kaliteli besinlerin tüketiminin olması gerektiği bir öğünken kahvaltıda et tüketmek çok doğru bir karar değil.

Bayram sabahı kahvaltısında gün boyu sizi zinde tutacak ve öğle öğününde tüketeceğiniz et öncesinde sindirim sisteminizi rahatlatacak yiyecekler tercih etmelisiniz. 

Kahvaltıda hafif şeyler tüketmek gün içinde size avantaj sağlayacaktır. Haşlanmış yumurta, beyaz peynir, 1-2 dilim buğday ekmeği, mevsim yeşillikleri tüketmeniz en doğrusu olacaktır.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
  1. kırmızı et
  2. kolesterol
  3. hazımsızlık
  4. kurban baramı
  5. SAĞLIK Haberleri
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