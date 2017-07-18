Kahta’dan Türkiye derecesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi spor merkezinde yapılan müsabakalarda federasyon çatısı altındaki Türkiye’nin tüm bölge ve illerinden katılan MuayThai çocuk sporcular yarıştı. Türkiye genelinde bin sporcunun katıldığı müsabakalarda Kahtalı MuayThai sporcusu Yusuf Mutlu ilk 3’e girerek milli takım adayı olmayı hak kazandı.

Kahta’nın MuayThai sporunda daha iyi yere geldiğini belirten Antrenör Kenan Tanağardı, “Nevşehir düzenlenen Özel Harekatçı Şehit Polis Demet Sezen ve 15 Temmuz Şehitleri Çocuklar Türkiye Şampiyonasında 3 sporcu ile çeyrek final mücadelesi verdik. Yusuf Mutlu şampiyonada Yusuf Mutlu üçüncü oldu. Bundan sonra Kahta’dan Türkiye’de ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda daha çok temsil edilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu müsabakalara katılmak için bizlere her türlü desteği veren Kahta kaymakamı Sayın Ahmet Gazi Kaya’ya teşekkür ederim” dedi.