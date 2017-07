Kahta’da Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Yazar Yakup Köse, 15 Temmuz’un bir darbe girişimi değil, işgal girişimi olduğunu söyledi.

FETÖ’nun Türkiye’nin bağımsız bir ülke olmasını istemeyen batı tarafından taşeron bir örgüt olarak kullanıldığını belirten Yakup Köse, “FETÖ’nün en büyük kaynağı batıdır. Batı Türkiye’nin huzurlu ve bağımsız bir ülke olmasını kaldıramıyor. Coğrafyada belli başlı operasyonları rahat yapamıyor. Çünkü ona uşak olman lazım bu operasyonları yapması için, FETÖ dediğimiz kirli pis örgüt her zaman batı tarafından Türkiye’de taşeron olarak kullanılmaktadır. Bu sadece FETÖ değildir diğer örgütleri de bunun içerisine sokabiliriz” dedi.

15 Temmuz ile diğer darbelerini ayırdığını ifade eden Yazar Köse, 15 Temmuz’un bir darbe olmadığını bir işgal olduğuna dikkat çekerek, “FETÖ’nün yazarları, FETÖ’nün batıya satılmış elemanları 15 Temmuz’dan yaklaşık bir sene önce NATO’nun Türkiye’ye müdahale etmesi gerekliliğini yaygarasını koparmaya başladılar. Hala o yaygaralar devam ediyor. Ve ardından Türkiye’ye kimsenin aklına gelmeyecek ve tarihte görülmemiş işgal girişimi başlıyor. Milletin vergileri ile milletin parasıyla alınmış, yapılmış silahlarla bu millete karşı geldiler. Bu milletin meclisini bombaladılar. Bu milletin camilerine bomba attılar. O yüzden 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, işgal girişimidir. Bunu iyi anlamamız lazım. Ve bu işgal girişimi her safhada kendisini silahlı veya silahsız yer yer belli ediyor. Çok farklı bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Her kılığa girebiliyorlar, her şeyi söyleyebiliyorlar, her türlü yalanı atabiliyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konferansa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanvekili Hamza Özer, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen,il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.