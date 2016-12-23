Cloudflare

Kahta'da binlerce kişi terör saldırılarını protesto etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'nın saldırılarını protesto etti.

Kahta'da binlerce kişi terör saldırılarını protesto etti
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:38
Bu haber 851 kez okundu

Kahta İlçesinde, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde belediye, kaymakamlık, AK Parti İlçe teşkilatının desteği ve binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, terör örgütü PKK'nın saldırıları protesto edildi. İlçede soğuğa ve yağışa aldırış etmeden Şehitler Camisi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yürüdü. Yolda esnaf ve vatandaşın alkışlarla destek verdiği grup, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir" sloganları atarak yeni kaymakamlık binası önünde toplandı.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, burada yaptığı konuşmada, terör olaylarını protesto ederek lanetleyen herkese devlet adına teşekkür etti. Tüm şer odakların tek amacının ülkedeki birlik ve beraberliği parçalamak olduğuna dikkati çeken Kaya, buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak da Türkiye'nin etrafının ateşten çember bulunduğunu belirterek, bombalarla, saldırılarla halkın dize getirilmeyeceğini, ölümü şehadet olarak bilen bir milletin asla boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Şer odaklarının ülkeyi bölmeye güçlerinin yetmeyeceğini dile getiren Toprak, "Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Kimsenin gücü bu bayrağı indirmeye ve bu ezanları susturmaya yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Engin Akel de ülkenin sadece silahlı örgütlerle mücadele etmediğini, iç ve dış tehditlerle Türkiye'nin aciz bırakılmak istendiğini, fakat halkın birlik ile beraberlik ruhuyla adeta bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini vurguladı.

Zor günlerden geçildiğini belirten Akel, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın liderliğinde bugünleri de atlatacağız. Ülkenin birlik ve bekasını isteyen herkes siyasi görüşünü, ideolojini bir kenara bırakarak milli seferberlik ruhuyla teröre karşı mücadele etmelidir. Biz buradan tekrar ifade ediyoruz, tüm halk olarak teröre karşı omuz omuzayız." dedi. İlçe Müftüsü Metin Aykut, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

 
EtiketlerKahta
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye rağmen ülkenin büyük bölümü yağış altında…

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralıElazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da bir minibüsün güvenlik kulübesine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lokantaya denetime giden ekiplere 'kedi eti' şokuLokantaya denetime giden ekiplere 'kedi eti' şoku

Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Suriyeli sığınmacıların işlettiği iş…

Adana'da 1600 polis ile operasyonAdana'da 1600 polis ile operasyon

Adana'da 1600 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 13 kişi gözaltına…

İstanbul'da PKK'ya operasyon!İstanbul'da PKK'ya operasyon!

İstanbul Gazi Mahallesi'nde emniyet güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon…

Kahta'da binlerce kişi terör saldırılarını protesto ettiKahta'da binlerce kişi terör saldırılarını protesto etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü…

Otomobil öğrenci servisi ile çarpıştı: 12 yaralıOtomobil öğrenci servisi ile çarpıştı: 12 yaralı

Düzce Merkez’e bağlı Günbaşı köyünde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci…

Uyanık güvenlik görevlisi soygunu önlediUyanık güvenlik görevlisi soygunu önledi

İstanbul Şişli’de bir bankadaki soygun girişimi, güvenlik görevlisi uyanıklığı sayesinde…

Avrasya Tüneli’nde trafik yoğunluğuAvrasya Tüneli’nde trafik yoğunluğu

Açılışının ardından büyük ilgi gören Avrasya Tüneli'nde akşam saatlerinden itibaren…