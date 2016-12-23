Kahta'da binlerce kişi terör saldırılarını protesto etti

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Kahta İlçesinde, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde belediye, kaymakamlık, AK Parti İlçe teşkilatının desteği ve binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, terör örgütü PKK'nın saldırıları protesto edildi. İlçede soğuğa ve yağışa aldırış etmeden Şehitler Camisi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yürüdü. Yolda esnaf ve vatandaşın alkışlarla destek verdiği grup, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir" sloganları atarak yeni kaymakamlık binası önünde toplandı.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, burada yaptığı konuşmada, terör olaylarını protesto ederek lanetleyen herkese devlet adına teşekkür etti. Tüm şer odakların tek amacının ülkedeki birlik ve beraberliği parçalamak olduğuna dikkati çeken Kaya, buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak da Türkiye'nin etrafının ateşten çember bulunduğunu belirterek, bombalarla, saldırılarla halkın dize getirilmeyeceğini, ölümü şehadet olarak bilen bir milletin asla boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Şer odaklarının ülkeyi bölmeye güçlerinin yetmeyeceğini dile getiren Toprak, "Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Kimsenin gücü bu bayrağı indirmeye ve bu ezanları susturmaya yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Engin Akel de ülkenin sadece silahlı örgütlerle mücadele etmediğini, iç ve dış tehditlerle Türkiye'nin aciz bırakılmak istendiğini, fakat halkın birlik ile beraberlik ruhuyla adeta bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini vurguladı.

Zor günlerden geçildiğini belirten Akel, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın liderliğinde bugünleri de atlatacağız. Ülkenin birlik ve bekasını isteyen herkes siyasi görüşünü, ideolojini bir kenara bırakarak milli seferberlik ruhuyla teröre karşı mücadele etmelidir. Biz buradan tekrar ifade ediyoruz, tüm halk olarak teröre karşı omuz omuzayız." dedi. İlçe Müftüsü Metin Aykut, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.