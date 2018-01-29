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Kahreden ölüm! Henüz 12 yaşındaydı...

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 12 yaşındaki İlyas Celer boğularak hayatını kaybetti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:55
Kahreden ölüm! Henüz 12 yaşındaydı...

AA-Alınan bilgiye göre, ilçeye 45 kilometre mesafedeki Küçükçaylı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Mehmet Yılmaz (12), yağmur sularının biriktiği gölette düştü.Çevredekiler tarafından göletten çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yılmaz'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:55
  1. Ceylanpınar
  2. İlyas Celer
  3. yağmur
  4. boğuldu
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