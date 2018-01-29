Kahreden ölüm! Henüz 12 yaşındaydı...

AA-Alınan bilgiye göre, ilçeye 45 kilometre mesafedeki Küçükçaylı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Mehmet Yılmaz (12), yağmur sularının biriktiği gölette düştü.Çevredekiler tarafından göletten çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yılmaz'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.