Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!

Isparta'da meydana gelen 3 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk görüntüler geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:05
Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!

Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçak Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü.

Askeri uçağın enkazına giden Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkaraköyü’nde yolu kesen jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Yalvaç'ta düşen uçağın enkazı AA tarafından görüntülendi.

 

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç'ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağındaki 3 şehitten 2’si Ordulu olduğu öğrenildi.

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50'de radar irtibatı kesildi.

 Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonrasında saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç kahraman askerin naaşlarına ulaşıldı. Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 17:05
  1. ısparta uçak kazası
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti4 dk önce
    Artık Bu Şanlı Ordu Devlet Kendi Uçağını Üretmeli.Düşerse kendi uçağımız düşmüş deriz.
  • Yunus 16Yunus 1613 dk önce
    2001 de ki casa uçak 34 asker şehit %99sabotaj.33 lü ölümler : 1947- Van 33kişi kurşuna dizilir1978 taksim 34 kişi1992 Şemdinli 32 şehit1993 Bingöl 33 şehit1993 Sivas 341993 başbağlar 33 şehit2011 Uludere 34 kişiSAY SAY BİTMEZ! Bİr ordan, bir ordan bunu kim yapar? CIA =MOSSAD =BND =M16
  • Yunus 16Yunus 1617 dk önce
    2001 de ki casa uçak 34 asker şehit %99sabotaj.33 lü ölümler : 1947- Van 33kişi kurşuna dizilir1978 taksim 34 kişi1992 Şemdinli 32 şehit1993 Bingöl 33 şehit1993 Sivas 341993 başbağlar 33 şehit
  • AliAli35 dk önce
    Türkiye nin Afrin operasyonu öncesi kaza olması manidar. İyi araştırılması gerekir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YouTube'dan para kazanmak artık daha zor!
  1. YouTube'dan para kazanmak artık daha..
  2. Böbrek ameliyatını artık "cep"ten..
  3. FETÖ'cü savcının itirafları diğer..
  4. WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder'..
  5. Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...
  6. Terör örgütüne kötü haber
  7. Terör örgütü DEAŞ saldırıya geçti
  8. Cumhurbaşkan acı haberi MGK..
  9. Hapşırırken kendini tuttu, boğazı..
  10. Güney Halep'ten saldıracaklar
  11. Kurumsal yönetimde büyük ödül bir kez..
  12. ABD 65 milyon doları kestiğini açıkladı
  13. Wikipedia'dan Açıklama: Türkiye'yi..
  14. Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!
  15. ABD'den terör örgütüne özel şemsiye
  16. Apple evden çalışacak eleman arıyor
  17. Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü
  18. Yardımcı doçentliğin kaldırmasına..
  19. Sıkıştığı yerden 2 saatte çıkarıldı
  20. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…