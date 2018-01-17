Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!

Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçak Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü.

Askeri uçağın enkazına giden Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkaraköyü’nde yolu kesen jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Yalvaç'ta düşen uçağın enkazı AA tarafından görüntülendi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç'ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağındaki 3 şehitten 2’si Ordulu olduğu öğrenildi.

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50'de radar irtibatı kesildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonrasında saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç kahraman askerin naaşlarına ulaşıldı. Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.