Tunceli'den kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Tunceli Valiliği, merkez Esenyurt Mahallesi bölgesinde dün gece düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan Astsubay Başçavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit düştüğü çatışmada, yaralı 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Tunceli Valiliği, gece yarısı 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı çatışma ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Tunceli Merkez Esenyurt Mahallesi bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen operasyon esnasında; bir grup teröristle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyidir. Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlara devam edilmektedir. Şehidimize Allah’tan Rahmet diliyoruz. Kederli ailesinin ve milletimizin başı sağolsun."