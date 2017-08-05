Kahramanmaş'ta 2 günde 2 motosiklet çalan hırsız yakalandı

27 Temmuz 2017 Perşembe günü Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde bir motosiklet hırsızlığı yaşandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geride iz bırakmayan hırsızın kimliğini belirlemeye çalışırken, bir gün sonra saat 15.00 sıralarında bir motosikletin daha çalındığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları incelemede bir inşaat işçisine ait motosikletin çalındığını tespit etti.

HIRSIZLIK SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Motosikletin park edildiği diyaliz merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anının ve hırsızın eşkâlinin saniye saniye kaydedildiğini belirledi. Elde edilen eşkâl üzerinden çalışmalarına başlayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini diğer ilçe birimleri ile paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın daha önceden de hırsızlıktan kaydı bulunan A.D. olduğunu belirledi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresi tespit edilen A.D.’nin evine baskın düzenledi. A.D. polis tarafından gözaltına alınırken, çaldığı iddia edilen motosikletlerden ise en ufak bir ize dahi rastlanamadı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek ifadesi alınan A.D.’nin motosikletleri kendisinin çaldığını ve tanımadığı bir şahsa sattığını itiraf ettiği öğrenildi. A.D.’nin motosikletlerden birini 450, diğerini ise 700 TL’ye sattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.