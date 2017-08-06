Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kahramanmaraş’tan dünyaya şiş satışı

Günlük 10 bin kebaplık şiş üretimi yapan Demirciler Çarşısı esnafı, ürünlerini çevre illere ve birçok ülkeye ihraç ediyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:30
Kahramanmaraş’tan dünyaya şiş satışı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş’ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı esnafında hareketli anlar yaşanmaya başlandı. İç pazarın talebini karşılayan esnaf, kebaplık şişleri, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor.

Günde 10 bin, aylık ise 250 bin civarında şiş üreten esnaf, yılda ortala 4 milyon şişi Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyor. Şiş ustaları, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kebaplık şişleri istenilen boyutta keserek, 300 derece ateşte ısındıktan sonra şekil veriyor. Ardından itina ile tek tek çekiç yardımıyla düzlenen şişler, kaplama işleme yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

Şiş ustası Hacı Ali Aydın, şişin malzemesine göre fiyatının da değiştiğini söyledi. Kahramanmaraş’tan şiş ihracatı yaptıklarını kaydeden Aydın, “Burada yurt içinde belli şehirlere veriyoruz. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay gibi yerlere gönderiyoruz. Genelde yurt dışına ihracatımız Kuzey Irak, Almanya, İsviçre, Suudi arabistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Şişin malzemesine göre fiyatı 35 kuruştan 1.5 liraya kadar değişiyor. Domates şişi ayrı, biber ayrı beş kiloluk dediğimiz şişler var kuşbaşılık onların fiyatları ayrı. Patlıcan şişleri ve kıyma şişler var ayrı ayrı fiyatları oluyor” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:30
  1. kahramanmaraş
  2. şiş
  3. Irak
  4. Aydın
  5. Hatay
  6. Avrupa
  7. İsviçre
  8. Almanya
  9. Ortadoğu
  10. Şanlıurfa
  11. Gaziantep
  12. arabistan
  13. Kuzey Irak
  14. Diyarbakır
  15. Suudi Arabistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
    1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
    2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
    3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
    4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
    5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
    6. Adapazarı'nda arazisi imara..
    7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
    8. Filistin’de siber saldırı
    9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
    13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
    14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
    15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
    16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
    17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
    18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
    19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
    20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı