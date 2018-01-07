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Kahramanmaraş'taki Barajların su seviyesi alarm veriyor

Kahramanmaraş’ta barajlardaki doluluk oranı bölgenin yeterli yağış almaması nedeniyle ciddi oranda düştü.

07 Ocak 2018 Pazar 10:18
Kahramanmaraş'taki Barajların su seviyesi alarm veriyor

Kahramanmaraş’ta içme ve sulama ihtiyacını karşılayan Kılavuzlu ile Sarıgüzel barajlarının dışında yer alan barajlarda su seviyesinde geçtiğimiz yıllara göre düşüş gözlemlendi.

İÇME SUYUNDA BİLE SIKINTI YAŞAYACAĞIZ

Sır Barajı çevresinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, barajlardaki doluluk oranlarının geçen yıllara göre düşük olduğunu söyledi. Su tasarrufu noktasında çiftçilerin damlama sulama tekniğine geçmelerini, vatandaşları da su tüketimini kontrol etmeleri konusunda uyaran Başkan Çetinkaya, “Yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle bulunduğumuz Sır Barajı bölgesinde ve diğer barajlarda tehlike çanlarının çaldığının belirtisidir. Su seviyelerinin geçtiğimiz yıllarla nazaran çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bırakın tarım arazilerinin sulanmasını, içme suyunda bile sıkıntı yaşayacağımız anlamına geliyor" dedi.

Damlama sulama ile arazilerini sulayan çiftçilere artık yüzde 50 hibe desteği sağlandığını hatırlatan Çetinkaya, "İmkanları bulunan çiftçilerimiz damlama sulama tekniğini kullanarak az suyla çok arazi sulayarak suyumuzu tasarruflu kullanmayı öneriyoruz. Bulunduğumuz Sır Barajı bölgesinde de suyun geçtiği ve yükseldiği seviyeler görünüyor. Ama şu an Ocak ayında barajlardaki su seviyeleri yüzde 50 civarında seyrediyor. Bulunduğumuz ay ve mevsim normallerine göre de yağışlarımız Kahramanmaraş’ta çok düşük" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kahramanmaraş’taki barajların doluluk oranları şöyle: Ayvalı Barajı yüzde 8, Adatepe Barajı yüzde 33, Kandil Barajı yüzde 35, Menzelet Barajı yüzde 43, Sır Barajı yüzde 57, Sarıgüzel Barajı yüzde 87, Kılavuzlu Barajı yüzde 100.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:18
  1. KAHRAMANMARAŞ
  2. BARAJ
  3. SU
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