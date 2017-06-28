Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 17 yaralı
Kahramanmaraş’ta servis araçlarının karışığı zincirleme trafik kazasında 17 işçi hafif yaralandı.28 Haziran 2017 Çarşamba 14:15
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Adana yolunda Orhan K.’nin kullandığı 46 S 0587 plakalı servis aracı, fren arızası nedeniyle aynı istikamette seyir halindeki iki servis aracına çarptı.
Kazada servis araçlarında bulunan 17 kişi hafif yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.