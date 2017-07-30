Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu!
Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlarda uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 850 gram esrar ele geçirildi.30 Temmuz 2017 Pazar 11:12
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Büğlek Mahallesi ormanlık alanda uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, daha önce takibe alınan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır 850 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.