Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu!

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Büğlek Mahallesi ormanlık alanda uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, daha önce takibe alınan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır 850 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.