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Kahramanmaraş’ta trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta birkaç saat arayla aynı yol üzerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:48
Kahramanmaraş’ta trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı

İlk kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu 30. kilometresinde yol çalışmalarının yoğun olduğu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Mustafa Demir idaresindeki 46 BJ 250 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, Taner Şeker yönetimindeki 48 UD 965 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza anında savrulan otomobillere İbrahim Özbulut’un kullandığı 06 RDZ 04 plakalı aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Mustafa Demir (62) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler Taner Şeker ile İbrahim Özbulut ve yanında bulunan Türkan Özbulut yaralandı. Yaralılar Kahramanmaraş’ta çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Römorka arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü

İlk kazanın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından yine aynı mevkide Musa Kaya’nın idaresindeki 63 UF 734 plakalı çekiciye bağlı 42 DGY 20 plakalı yarı römorka, Serkan Saz (34) yönetimindeki 46 BC 009 plakalı kamyonla arkadan çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı yolda birkaç saat arayla peşe peşe meydana gelen kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:48
  1. Kahramanmaraş
  2. Mustafa Demir
  3. Göksu
  4. Göksun
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