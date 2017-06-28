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Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil yandı!

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:40
Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil yandı!

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Kahramanmaraş’tan Gaziantep yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu takla attı. Takla atan otomobil bir anda alev aldı. Alev alan otomobil içerisinde bulunan Burhan Gülten (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Yusuf Akgül (26) yaralandı. Yanan araç itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Yaralının hastaneye kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:40
  1. Gaziantep
  2. Kahramanmaraş
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