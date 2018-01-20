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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Kahramanmaraş'ta bir kişi birlikte yaşadığı kadını ve onun arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:02
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi 9. Sokakta ikamet eden Mustafa Ö. (47) iddialara göre, birlikte yaşadığı Fatma Bozbayır (38) ve arkadaşı Meryem Çevik'le (38) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ö, evindeki av tüfeğiyle Bozbayır ve Çevik'e ateş ederek kaçtı.

Yaralılar Bozbayır ve Çevik, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlı Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:02
  1. Kahramanmaraş
  2. saldırı
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