Kahramanmaraş’ta sigara kaçakçıları bu otomobilden sağ çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigarayla mücadele kapsamında iki ayrı otomobile operasyon yaptı. Operasyon kapsamında takibe alınan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Takla atan otomobil çekici yardımıyla emniyet garajına çekildi. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 6 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Diğer otomobilde yapılan aramada ise, bin 50 paket sigara ele geçirildi.

Her iki operasyonda toplamda 7 bin 850 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, gözaltına alınan Mahmut Z. ve Nihat D., Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.