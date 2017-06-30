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Kahramanmaraş’ta şiddetli poyraz ekmek büfesini uçurdu

Kahramanmaraş’ta dün geceden beri etkili olan poyraz bir ekmek kulübesini devirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:32
Kahramanmaraş’ta şiddetli poyraz ekmek büfesini uçurdu

Olay, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasına ait bir ekmek büfesi aşırı rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Olay anında markete su almaya giden büfe görevlisi Atilla Birsen son anda kurtuldu.

Öte yandan, büfenin içindeki ekmekler yola savrulurken, olayın ardından belediye görevlileri büfeyi yoldan kaldırdı. Büfe görevlisi Birsen, “Ben dışarı su almaya gitmiştim, iki dakika sürmedi zaten. Eczacı komşu haber etti bana büfenin devrildiğini söyledi, döndüğümde manzara bu şekildeydi” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:32
  1. Kahramanmaraş
  2. Bediüzzaman
  3. Mimar Sinan
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