Kahramanmaraş’ta servet değerindeki araçlar otoparkta çürüyor

Plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, sigorta ve muayenesiz birbirinden farklı araçlar, yedieminotoparkına çekiliyor. Eksikliği gideren vatandaşlar otomobillerini alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor. Kentteki yediemin otoparkında 200’ün üzerinde lüks otomobil bulunurken otomobil, kamyon, otobüs ve motorların sayısı da yaklaşık bin civarında.

Diğer yandan otoparkın dışında bulunan otluk alanda yangın çıktığı, 3 otomobilin kullanılmaz hale geldiği, 1 hacizli minibüste maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının görgü tanığı ve otopark sorumlusu Burcu Akçakaya, “Bir kişi otluk alanı yakmak istemiş, kimin yaktığını bilmiyoruz. Yangın bir anda bizim otomobillere sıçradı. Sırasıyla otomobiller yandı. Biz o anda itfaiyeyi aradık ve yangına müdahale etti. 3 otomobilimiz kullanılamaz hale geldi. Hacizli bir minibüste de maddi hasar oluştu” diye konuştu.