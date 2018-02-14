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Kahramanmaraş’ta servet değerindeki araçlar otoparkta çürüyor

Çoğunluğu hacizli ve borçluaraçlar yedieminotoparklarında kaderlerine terk edilmiş durumda çürümeyi bekliyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:18
Kahramanmaraş’ta servet değerindeki araçlar otoparkta çürüyor

Plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, sigorta ve muayenesiz birbirinden farklı araçlar, yedieminotoparkına çekiliyor. Eksikliği gideren vatandaşlar otomobillerini alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor. Kentteki yediemin otoparkında 200’ün üzerinde lüks otomobil bulunurken otomobil, kamyon, otobüs ve motorların sayısı da yaklaşık bin civarında.

Diğer yandan otoparkın dışında bulunan otluk alanda yangın çıktığı, 3 otomobilin kullanılmaz hale geldiği, 1 hacizli minibüste maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının görgü tanığı ve otopark sorumlusu Burcu Akçakaya, “Bir kişi otluk alanı yakmak istemiş, kimin yaktığını bilmiyoruz. Yangın bir anda bizim otomobillere sıçradı. Sırasıyla otomobiller yandı. Biz o anda itfaiyeyi aradık ve yangına müdahale etti. 3 otomobilimiz kullanılamaz hale geldi. Hacizli bir minibüste de maddi hasar oluştu” diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:18
  1. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

  • TALAN TALAN 1 sa önce
    bence oranın yetkilileri mahsus çürütüyor araçlara zarar veriyorki değerleri düşssün hurda fiyatınasatılsın bu işin çeteleri var sahte expersiz raporları ve teknik elemanlarla araçtan paraça söküp aracı pert haline getiren vuguncu pislikler içerdekilerle işbirliği içindeler bu insanlar kansız imansız adam borçtan dolayı hacze düşüyor bunlarda o hacizli malı paçavraya çeviriyro ne haczeden paaryı alabiliyor ne hacze maruz kalan kişi malını yarı fiyatına bile satabiliyor kim ihaleye girip az fiyat verse hemen kapıdabuyrun biraz görüşelimmi diyen tiple rortaya çıkıyor ,çok büyük bir çete bu binlerce adliye mensubu haciz memuru expersizler mafya iç iç geçmiş organzie şubeden bir operAsyon daha bekliyoruz !garip guleba için!
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