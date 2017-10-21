Kahramanmaraş'ta 'Sadaka taşı'na bırakılan harçlıklar simit ve meyve suyu oluyor

Kahramanmaraş'ta bir okulda başlatılan Osmanlı geleneği "sadaka taşı" uygulaması sayesinde, dar gelirli ailelerin çocuklarının ihtiyaçları gideriliyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz'ın girişimleri sonucu, okulun bir köşesine, Osmanlı devleti zamanında da uygulanan, ihtiyaç sahiplerinin yararlanabilmesi için para ve benzeri şeylerin bırakıldığı sadaka taşı yerleştirildi.

Uygulamanın okulda öğrencilere anlatılmasının ardından, özellikle ailelerinin maddi durumu iyi olan çocuklar buraya harçlıklarını bırakmaya başladı.

Velilerin de desteğiyle biriken paralar artınca, okul yönetimi, "askıda" simit ve meyve suyu uygulaması başlattı. Uygulama ile her sabah sadaka taşının bulunduğu bölgeye poşet içinde simit ve meyve suyu bırakılıyor. Okula kahvaltı etmeden gelen ihtiyaç sahibi öğrenciler, buradan aldıkları simit ve meyve suları ile karınlarını doyuruyor.

Ayrıca okul yönetimi burada biriken paralarla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı, giysi ve kırtasiye malzemesi de temin ediyor.

"Ecdadımızın üstü küllenmiş kültürü"

Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdür Yardımcısı Emre Kocabaş, okulda Osmanlı'nın kültürünü devam ettirmek için sadaka taşı uygulaması başlattıklarını söyledi.

Eskiden sadaka taşlarının asaleti, merhameti ve yardımlaşma duygusunu temsil ettiğini anlatan Kocabaş, "Atalarımıza baktığımızda insanlarımızın ne kadar asil olduğunu sadaka taşının yapılışı ve işleyişinden anlıyoruz. Biz de ecdadımızın üstü küllenmiş kültürünü ve yaşam şeklini çocuklarımıza aktarabilmek için sadaka taşı uygulamasını okulumuzda başlattık." dedi.

Velilerden büyük ilgi

"Askıda simit ve meyve suyu" uygulamasının öğrenciler ve geleneğin yaşatılması bakımından önemine dikkati çeken Kocabaş, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olan öğrencilerimiz gelip buradan o simitlerden alıyorlar. Onlar açlıklarını gidermiş oluyor, biz de ecdadımızın geçmişte yaşadığı bu kültürü yaşattığımız için ayrı bir sevinç duyuyoruz. Bu uygulamamız velilerimiz arasında da hızlı bir şekilde duyuldu. Velilerimiz de bize gelerek isimlerinin saklı kalması kaydıyla uygulamaya destek vermek istediklerini söylediler. Askıda simit uygulamamızda şu anda 3 haftalık kontenjanımız doldu. Tabii askıda simit uygulamasıyla kalmıyoruz. Burada biriken paralar, günlük toplanıp, ihtiyacı olan yavrularımıza ayakkabı, giysi, defter ve kırtasiye malzemezi olarak dönüyor."