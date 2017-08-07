Kahramanmaraş'ta otomobil traktöre çarptı! Ölü ve yaralılar var

Ercan Ertuğrul'un kullandığı 80 DT 202 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun karayolunun 37. kilometresindeki Kötüre mevkisinde önünde seyreden Feramus Sarıkaya idaresindeki 46 D 1129 plakalı saman yüklü traktöre çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Sevda, Zeynep, Fatma ve Resul Ertuğrul, Muhammet Talha ve Fatma Durdu, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynep Ertuğrul (14), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.