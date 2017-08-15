Kahramanmaraş'ta otlattığı boğa az kalsın canından ediyordu

Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Akpınar, ihbar üzerine yaylaya giden AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.



Olay, sabah saatlerinde Döngele Mahallesi'ndeki Deliöbek Dağı'nın eteğindeki yaylada meydana geldi. Bünyamin Akpınar, yaylada otlattığı bir boğanın boynuz darbesiyle yere yığıldı. Yere yığılan Akpınar, boğanın boynuz darbeleriyle göğsünden yaralandı ve sol bacağında kırık oluştu. Boğanın yanından uzaklaşması ile gömleğini çıkarak göğsündeki yaraya tampon uygulayan Akpınar, 112'yi arayıp kan kaybettiğini belirtip yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak bölgenin dağlık olması nedeniyle araçlar yaylaya gidemedi. 1 saatlik yürüyüşün ardından ekipler Bünyamin Akpınar'a ulaştı. Aşırı kan kaybeden Akpınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alındı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla araçların olduğu noktaya taşınan ve ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan Akpınar'ın tedavisine başlandı.