Kahramanmaraş'ta öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde öğrenci servisiyleotomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.27 Ekim 2017 Cuma 13:36
Abdullah Boyraz'ın kullandığı 46 EY 185 plakalı otomobil, Nurhak-Gölbaşı karayolunun Kullar Mahallesi girişinde Aceba Aslan yönetimindeki 46 K 3102 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.