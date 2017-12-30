Kahramanmaraş’ta mazot hırsızları enselendi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan operasyonda değişik tarihlerde kamyonlardan ve İş makinelerinden depo kapağı kırarak yüklü miktar mazot hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyonlarda iki ayrı grup halinde suç işleyen 4 kişi gözaltına alınırken, değişik tarihlerde meydana gelen 9 olay aydınlatıldı. Toplamda bin 630 litre mazotu hortumla çekip çalan iki ayrı grup yakalandı.

DEĞİŞİK TARİHLERDE TAKİBE ALINDILAR

Kahramanmaraş polisi il merkezinde değişik tarihlerde özellikle Kuzey Çevre Yolu yapımında kullanılan iş makinelerinden ve şehir merkezindeki park halindeki kamyonlardan ve TIR’lardan depo kapağını kırarak yüklü miktar mazot çalan şebekelerin peşine düştü. Polis yaptığı operasyonda 2017 yılı son döneminde türeyen bu şebekeleri yakalayan polis ekipleri, sene içerisindeki tüm mazot hırsızlığı olaylarını aydınlatmış oldu. Mazot hırsızlığı olayları ile ilgili şüpheli olarak tespit edilen Serdal T. ile Şeref G. yakalandı. Olayda kullanılan 07 plakalı otomobil ele geçirilirken, çalıntı mazotlar ele geçirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan, Bahçelievler mahallesinde park halindeki 34 plakalı TIR’dan 130 litre mazot çalınması olayı ile ilgili şüphelilerin kullandığı kamyonet ele geçirilerek, şüphelilerin değişik tarihlerde 3 ayrı iş makinesinden de 600 liralık mazot çaldığı tespit edildi. 46 plakalı kamyonet ile yakalanan Hasan E. ve Eymen C. adliyeye sevk edildi. Ayrıca yakalananlar bir işyerinden halı yıkama makinesi de çaldığı tespit edildi.

İki ayrı operasyonda 6’sı dolu 7 adet büyük mazot bidonu, halı yıkama makinesi ve olaylarda kullanılan bir otomobil ve bir kamyonet ele geçirildi.

Her iki grup şüpheli de suçlarını itiraf etti.