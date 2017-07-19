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Kahramanmaraş’ta mali müşavirliği bırakıp bu işe girdi!

Kahramanmaraş’ta hobi olarak başladığı kokulu taş tozu üretimini geliştirerek patentini de alan eski mali müşavir Yaşar Topuz, şimdi ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
Kahramanmaraş’ta mali müşavirliği bırakıp bu işe girdi!

Kahramanmaraş’ta yaşayan Yaşar Topuz, 10 yıl önce hobi olarak başladığı kokulu taş tozu üretiminde başarıyı yakalayınca şimdi ürünlerini Türkiye’ye pazarlıyor.

Üretimini yaptığı kokulu taş tozunun patentini de alan Yaşar Topuz, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini belirterek, “Biz yaptıktan sonra şu anda Türkiye’de on binlerce insan bu işi yapmaya başladı” dedi.

Kokulu taş tozu çalışmasının göründüğü kadar basit olmadığını belirten Topuz, “Önceleri mali müşavirlik ile uğraşıyordum, 10 yıl önce hobi olarak başladığım işimde, 2008’den 2012 yılına kadar amatör olarak kendim evde ürünlerimi hobi olarak yaptım. 2012’de yaptığımız işlerin güzel olduğunu gördüm ve bir takım siparişler aldık. Şu anda büyük firmalarla çalışıyoruz ve profesyonel firma düzenine geçtik. Ama taş tozu işinde bizim bir kalitemiz var. Taş tozunu nikah şekeri üreten firmalara ilk öğreten bu işi ilk başlatan firma biziz. Çok büyük bir sektör ortaya çıktı. Şu anda yüz binleri bulan kullanım alanı var. Her sektör için talepler var, daha çok nikah şekeri, bebek şekeri ve kına malzemesi satan her şehirde firmalar var. Belki on binlerce firma bunu yapıyor, rağbet gösteriyor. Ama lisanslı patentli tek firma benim” diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
  1. kokulu taş tozu
  2. mali müşavir
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